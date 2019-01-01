سباليتي: مواجهة فرق مثل فروسينوني دومًا صعبة على الانتر!

مدرب النيراتزوري يرفض الحديث عن ضمان المركز الثالث بعد الفوز على فروسينوني

فيسبوك تويتر محمد عماد

قال لوشيانو سباليتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان أن مواجهة فروسينوني كانت صعبة، وذلك بعد صعوده للمركز الثالث في جدول ترتيب فرق الكالتشيو، بعد الفوز على بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي استضافها ملعب ماتوزا في إطار الجولة الثانية والثلاثين من المسابقة.

وأصبح النيراتزوري في المركز الثالث بفارق خمس نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه وجاره اللدود ميلان صاحب المركز الرابع.

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وقال سباليتي في تصريحاته بعد المباراة: "مواجهة فريق مثل فروسينوني دومًا صعبة على إنتر ميلان، مثل هذه الفرق تلعب دون ضغوط ولا تملك أي شيء لكي تخسره، هدفها الاستمتاع فقط والظهور بشكل جيد، لذلك لا يمكن أن تواجه مثل هذا الفريق وأنت تشعر بأن المباراة مضمونة".

أما عن أداء اللاعب الأرجنتيني ماورو إيكاردي في المباراة قال سباليتي: "إيكاردي لعب بشكل جيد رغم عدم اقترابه من مرمى الخصم كثيرًا، ولكنه استطاع أن يمنح مساحات لزملائه في الثلث الأخير من الملعب لاستغلالها".

يذكر أن المدرب لوشيانو سباليتي يخوض موسمه الثاني في قلعة جيوزيبي مياتزا.