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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

سباليتي: من الآن فصاعداً لن أتحدث عن إيكاردي

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المدرب الإيطالي يتعهد بالحديث فقط عن اللاعبين المتواجدين معه بالفريق
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أكد لوتشيانو سباليتي المدير الفني لإنتر، أنه سيتفادى الحديث عن أزمة المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

قائد إنتر تم سحب الشارة منه هذا الشهر، ومنحها إلى زميله السلوفيني سمير هاندانوفيتش.

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المهاجم الأرجنتيني لم يظهر منذ تلك الواقعة مع إنتر، وسط حالة من الغموض باستبعاده أو معاناته من إصابة في الركبة".

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وقال سباليتي عن تلك الأزمة:"هناك العديد من التصريحات تم الإدلاء بها من ماروتا وزهانج حول إيكاردي".

وأضاف:"من الآن وصاعداً سأتحدث فقط عن المتواجدين معنا هنا وليس أي شيء آخر، فهم من يمثلونا في الملعب".

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وتابع:"أكررها لن أتحدث مرة أخرى عن أي لاعب غير موجود بالفريق".

جدير بالذكر أن إيكاردي لن يتواجد في قائمة إنتر لمواجهة كالياري بالدوري الإيطالي الأسبوع القادم.

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