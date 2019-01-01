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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

سباليتي: مستقبلي؟ لا أعرف انظروا ليوفنتوس وما حدث لأليجري

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لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق إنتر يؤكد أنه لا يعرف مصيره مع فريق إنتر عقب انتهاء موسمه بالصعود لدوري أبطال أوروبا.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد المدير الفني لفريق إنتر لوتشيانو سباليتي أنه غير متأكد من مستقبله ومصيره مع الفريق عقب انتهاء موسمه في الدوري الإيطالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سباليتي عقب مباراة إمبولي التي صعدت بالفريق لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وقال سباليتي: "لقد كنت أتوقع أن نعاني في لقاء اليوم، لقد كان هناك الكثير من الضغط، لكن اللاعبون قدموا كل ما لديهم، حتى إمبولي لعبوا مباراة جيدة لكننا لم نستسلم للنتيجة حتى اللحظة الأخيرة، واستحققنا التأهل".

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وعن مستقبله أضاف: "لا أعرف، لو أخبروني أنني سأستمر سأندهش، علينا أن نتعلم من غيرنا، في يوفنتوس قالوا أن أليجري لن يرحل بعد الخروج من أياكس وعقب أسبوع واحد أعلنوا رحيله".

واختتم سباليتي تصريحاته قائلًا: "لدي شخصيتي وعندما أتخذ قرار يكون ذلك بسبب اقتناعي التام به".

جدير بالذكر أن فريق إنتر كان قد حقق الفوز اليوم بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة عصيبة ضد إمبولي.

 

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