سباليتي ليس لديه وقتًا للتفكير في أزمة إيكاردي قبل مواجهة فرانكفورت

إنتر ومواجهة هامة للغاية في ألمانيا

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أكد المدير الفني الإيطالي، لوتشيانو سباليتي، لنادي إنتر على حذره من لاعبي إينتراخت فرانكفورت، وعدم وجود وقت للتفكير في أزمة إيكاردي.

ويلتقي غدًا إنتر مع نظيره الألماني في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي، بعد تخطى عقبة رابيد فيينا النمساوي بخماسية دون مقابل.

وتحدث سباليتي في المؤتمر الصحفي قبل لقاء الغد: "أنه مباراة لابد أن تعرف كيفية الفوز بها، لأن الحياة تمر سريعاً، علينا خوض المباريات ومحاولة الفوز، أن نلعب بشكل أفضل من الخصم، ونظهر قوتنا الذهنية، علينا إثبات هذا".

ولم يتعرض الفريق الألماني للخسارة في 2019 ليواصل مدرب روما السابق: "إنهم فريق يميل لأخذ زمام المبادرة، وفي بعض الأحيان ليس بالطريقة الأفضل، لكنهم يلعبون بوتيرة عالية مع قوة بدنية، وعندما يجدون أنفسهم مضغوطين، يلجأون للكرات الطولية، والاعتماد على القامات الطولية والقدرة في صناعة الفرص".

دوناتيلو الحـــــاســــــــم 🐢



بـ 5⃣ تمريرات حاسمة .. مبابي هو أكثر لاعب صنع أهدافا هذا الموسم بدوري الأبطال 🅰️#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/O0NjiYZKfW — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 6, 2019

ويتواصل غياب الأرجنتيني ماورو إيكاردي رغم جلسته مع ماروتا وواندا نارا، وكذلك البلجيكي رادجا ناينجولان بسبب الإصابة، ليتحدث: "عندما تخسر لاعبًا للإصابة يكون الأمر مخيب، لقد كنت أحضر تدريبات الفريق الأخيرة، وليس لدي الوقت للتفكير في أزمة إيكاردي، ذهني مليء بأفكار المباراة".

وتحول إنتر من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما حل ثالثًا خلف برشلونة وتوتنهام.