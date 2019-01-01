سباليتي: لوتارو وإيكاردي متشابهان ونايجولان ليس مدين لإنتر

إنتر في ضيافة فروسينوني مساء الأحد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن لوشيانو سباليتي، مدرب إنتر، أن مهاجمه لوتارو مارتينيز أصبح جاهزاً وبإمكانه المشاركة في اللقاء المقبل المهم أمام فروسينوني بالدوري الإيطالي.

وغاب لوتارو عن لقاءات الفريق منذ عودته مصاباً من مباريات الأرجنتين الودية الأخيرة الشهر الماضي، وكانت آخر مشاركة له هي ديربي ميلانو.

وقال سباليتي بالمؤتمر الصحفي لمباراة فروسينوني: "لوتارو في حالة طيبة وتدرب جيداً ويمكنه اللعب من الدقيقة الأولى، هو يشبه إيكاردي كأسلوب لعب ولكنه يتحرك لطلب الكرة أكثر من ماورو، عليها التكيف مع احتياجات الفريق".

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وأضاف: "لا نريد الشعور بالذنب في نهاية الموسم، كل المباريات مهمة وليس فقط المواجهات المباشرة، علينا الانتصار والعودة للإنتر القديم".

وعلق سباليتي على تصريحات لاعبه رادجا ناينجولان الأخيرة: "ليس مديناً لي، هو يلعب لإنتر وليس لشخصي وربما لهذا هو يشعر هكذا نحو الفريق".

ويحتل إنتر الترتيب الثالث على سلم الدوري الإيطالي حالياً برصيد 57 نقطة قبل مواجهة مساء الأحد مع فروسينوني.