النتائج المباشرة
الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

سباليتي: لست عدواً لإيكاردي وسنستفيد منه طوال فترة وجوده في إنتر

التعليقات()
Getty Images
تصريحات جديدة حول أزمة المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي وسحب شارة القيادة منه في إنتر
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أكد لوتشيانو سباليتي المدير الفني لنادي إنتر الإيطالي، أنه لا يحمل أي ضغينة تجاه المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

سباليتي قرر سحب شارة قيادة النيراتزوري من إيكاردي الأسبوع الماضي، ومنحها لزميله السلوفيني سمير هاندانوفيتش.

وقال مدرب إنتر عن هذا القرار:"كان مؤلماً وصعباً بالنسبة لي ولكن هذا الدور هو الأهم في الفريق".

اختلاف العقلية وسوء التوزيع وأهم أسباب فشل ساري مع تشيلسي

اختيارات المحررين

وأضاف:"نحن نبقي جميع الأبواب مفتوحة في غرفة الملابس، ونقول كل شيء لبعضنا البعض بشكل صريح، القرار لم يكن ضد إيكاردي بل لمصلحة إنتر".

وتابع:"جلست معه أمس ولا يمكنني الحديث عن كل التفاصيل، ولكني قررت سحب الشارة لأنه الخيار الأكثر عدلاً للجميع".

واستكمل:"أنتم تحبون من يسجل الأهداف بشكل مستمر، ولكني تعجبني الطريقة التي يفكر بها المدافعين، ولهم أيضاً مهام صعبة في مساعدة باقي اللاعبين".

وأما عن إصابته:"النادي أعلن في بيان رسمي أن إيكاردي يعاني من إصابة والآن هو يخضع للعلاج ولا يمكنه المشاركة ضد سامبدوريا".

جوارديولا الصغير "مشجع ريال مدريد" يعود لبرشلونة من جديد

واختتم سباليتي حديثه قائلاً:"انظروا، إيكاردي لاعب قوي جداً وسنحاول الاستفادة من موهبته طالما هو متواجداً في إنتر".

تصريحات المدرب الإيطالي تأتي لتزيد الشكوك حول مستقبل إيكاردي، وسط التقارير حول رفضه لتجديد عقده ورغبته في الرحيل الصيف القادم.

 

إغلاق