سباليتي: فعلنا ما علينا أمام أودينيزي!

مدرب الإنتر راضٍ عن الأداء رغم التعادل مع أودينيزي

أعرب لوشيانو سباليتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان عن رضاه على أداء لاعبيه رغم التعادل السلبي أمام مضيفه أودينيزي في المباراة التي استضافها ملعب ألفريولي في إطار مباريات الأسبوع الخامس والثلاثين من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

وقال سباليتي في تصريحاته بعد المباراة: "أخطئنا في عدد قليل من التمريرات وقدمنا مستوى جيد ولكننا لم نتوجه بنتيجة إيجابية ولم نصعب الأمور على المنافس، كنت أتوقع أكثر من كيتا وكاندريفا عند إقحامهم كبدلاء في وقت تعرض فيه أغلب لاعبي الفريق للإرهاق".

كما أضاف مدرب النيراتزوري: "دفعت بثلاثة مهاجمين للفوز، ولم يكن بإمكاني أكثر من ذلك، ولكن أودينيزي دافع بشكل جيد واعتمد على الهجمات المرتدة، في المقابل لم نستغل فرصنا للتسجيل".

يذكر أن هذا هو رابع تعادل للإنتر في آخر خمس مباريات، كما أنه يحتل المركز الثالث حاليًا في جدول ترتيب البريميرليج.