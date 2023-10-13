سباليتي عن فضيحة زانيولو وتونالي: "لقد فعلنا الصواب!"

لوشيانو سباليتي يفصح عن سبب قراره

تحدث الإيطالي لوشيانو سباليتي المدير الفني للمنتخب الأتزوري عن مسألة اتهام لاعبيه نيكولو زانيولو وساندرو تونالي بالتورط في فضيحة المراهنات التي تضرب الكرة الإيطالية حاليًا.

وكان كل من تونالي وزانيولو قد خضعا لتحقيقات من شرطة تورينو على خلفية اتهامهما بالتورط في ملف المراهنات، وهو الأمر الذي استدعى رحيلهما من معسكر منتخب إيطاليا الذي كان يقام في نفس التوقيت.

وقال سباليتي في أول تصريح له حول الأمر: "من الجيد أن نترك هذين الشابين يدافعان عن نفسيهما، ومن الجيد أن نبقى على تواصل معهما في هذا الوقت السيئ".

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وأضاف في حديثه لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "لقد كانت ليلة صعبة مليئة بالتفاصيل المعقدة، لم يريدا أن يحدث هذا، وكانا آسفين بحق".

واعتبر سباليتي أن قرار إبعادهما عن معسكر منتخب إيطاليا الذي يخوض تصفيات يورو 2024 كان أمرًا طبيعيًا "لأنه لا يمكن الاعتماد على شابين متعرضين للصدمة" على حد تعبيره.