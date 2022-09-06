سباليتي عن صلاح وأليسون: سوف أحتضنهم وأحصل على قمصانهم!

ليفربول سيواجه نابولي بدوري أبطال أوروبا

ينتظر مدرب فريق نابولي، لوتشيانو سباليتي، مقابلة محمد صلاح وأليسون بيكر في مواجهة النادي الإيطالي ضد ليفربول.

حيث يواجه الريدز نابولي في أولى مباريات دوري أبطال أوروبا بدور المجموعات يوم الأربعاء على ملعب دييجو أرماندو مارادونا بإيطاليا.

ويبدو أن المدرب سباليتي لا يزال يتذكر الفترة التي قضاها في تدريب صلاح وأليسون، حيث أوضح في المؤتمر الصحفي أنه سيحتضنهم بحرارة ويأخذ قمصانهم.

ماذا قال سباليتي؟

قال مدرب نابولي: "سيكون من دواعي سرورنا أن نرى مرة أخرى أليسون ومحمد صلاح، كنت محظوظًا بما يكفي لتدريبهما وسأكون سعيدًا لرؤيتهما مرة أخرى في الحدث".

وواصل: "عندما وقع أليسون لليفربول من روما، كان أحد أغلى حراس المرمى في كل العصور وعلى الرغم من ذلك، فقد أظهر قيمته".

وتابع: "إذا حاولت مقارنة أليسون من حيث مكانته في مركزه، فهو تقريبًا كالمهاجم بين حراس المرمى من حيث المكانة والشخصية والجودة".

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وأوضح: "بالنسبة لمحمد صلاح، في إحدى المرات سلطت الضوء في مؤتمر صحفي بعد الفوز 4-0 على باليرمو، على حقيقة أنه عاد بسرعة لمسافة 60 ياردة لاستعادة الاستحواذ على الرغم من حقيقة أننا متقدمون برباعية".

وأردف: "صلاح أحد اللاعبين الذين يمكنهم إحياء هجمة ميتة ومدفونة يعتقد الجميع أنها انتهت".

واختتم: "أود إضافة قميصي صلاح وأليسون إلى مجموعة القمصان التي احتفظ بها، سأحتضنهما بحرارة قبل مباراة الأربعاء".