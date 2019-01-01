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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

سباليتي: رانوكيا يلعب مهاجم بسبب إيكاردي

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خسارة جديدة لإنتر والموقف يتعقد
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

علق لوشيانو سباليتي، مدرب إنتر، على سقوط الفريق بالدوري الإيطالي أمام كالياري واختياره الدفع بالمدافع أندريا رانوكيا كمهاجم في ختام اللقاء.

وسقط إنتر بهدفين مقابل واحد بساردينيا ضمن افتتاح الجولة السادسة والعشرين للدوري الإيطالي ليصبح مهدداً بالخروج من المربع الذهبي.

وقال سباليتي مع "سكاي" بعد المباراة: "رانوكيا هو حل في الهجوم بسبب الغيابات، إيكاردي وكايتا بالدي غير حاضران، لذا علينا أن نجرب".

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وأضاف: "الشوط الأول كان سيء، لم يعجبني أي شيء وكنا دون حلول، الشوط الثاني تحسنا في فترات كثيرة منه".

وواصل: "غياب إيكاردي؟ إذا كان يتحدث عن حبه لإنتر فعليه إثبات ذك في الملعب، هو سيمضي أسبوع للتعافي من التهاب الركبة".

وختم: "هناك مباريات جيدة وأخرى سلبية، ولازلنا حاضرين، هناك دائماً معاناة من قبلنا للإبقاء على الاستمرارية في الأداء".

ويلعب إنتر في اللقاء المقبل مع إينتراخت فرانكفورت مساء الخميس المقبل بألمانيا ضمن الدوري الأوروبي.

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