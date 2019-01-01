سباليتي راضٍ على أداء الانتر رغم التعادل

سباليتي سعيد بأداء فريقه بعد التعادل مع أتلانتا

فيسبوك تويتر محمد عماد

أكد لوشيانو سباليتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان على رضاه على الأداء رغم التعادل السلبي مع ضيفه أتلانتا في المباراة التي أقيمت في الأسبوع الحادي والثلاثين من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

وقال مدرب النيراتزوري في تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس عقب المباراة: "المواجهة كانت صعبة للطرفين، ولكن الروح والالتزام باللعب النظيف جعل المباراة تخرج بشكل جيد".

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كما أضاف المدرب الإيطالي: "أهتم بالأداء أكثر من النتيجة، أنا مرتاح بسبب لعب الفريق لكرة قدم جيدة، لذلك أنا سعيد بما شاهدته اليوم بغض النظر عن النتيجة".

وتطرق سباليتي أيضًا للحديث عن عودة اللاعب الأرجنتيني ماورو إيكاردي للعب في ملعب سان سيرو بعد غياب وقال: "لقد دار حديثًا بيني وبين إيكاردي، أنا متأكد من عودته واندماجه مجددًا مع الفريق، أود التحدث عن الفريق بأكمله".

يشار إلى أن المباراة المقبلة للنيراتزوري ستكون أمام مضيفه فروسينوني.