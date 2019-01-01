سباليتي: حان وقت الحقيقة مع إيكاردي

إيكاردي يستمر في الصيام التهديفي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشاد لوشيانو سباليتي، مدرب إنتر، باستعادة نجومه لعافيتهم في مباراة بارما، ولكن طالب بالأخص بحل مشكلة مهاجمه ماورو إيكاردي.

ووصل صيام إيكاردي التهديفي إلى مباراته السابعة على التوالي بعد انتصار الفريق مساء السبت على بارما بهدف نظيف.

وقال سباليتي مع "دازون": "إيكاردي لم يخلق أي مشاكل، هناك أشياء بخصوصه يجب أن يتم تصفيتها وحلها، عندما تترك الأمور معلقة تصبح معقدة على الجميع ويتم تفسيرها بشكل خاطيء".

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🔵 أول أهداف إنتر ميلان في عام 2019 عن طريق البديل الذهبي لوتارو مارتينيز.



🔁 ق77 : مارتينيز يدخل بديلاً.

⚽️ ق79: مارتينيز يُحرز الهدف الأول للأفاعي. pic.twitter.com/F78sSlw2qu — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 9, 2019

وأكمل: "الآن هو وقت الصراحة وحل ذلك الأمر المستمر من شهور، نحن نملك القدرة على تخطي تلك الفترة الصعبة والعودة للانتصارات ولكن يجب الهدوء وإظهار الشخصية".

وحول ناينجولان وبيريسيتش: "اليوم رأينا لمحات من ناينجولان الحقيقي، وبيريسيتش لاعب بإمكانيات هائلة بقدميه الاثنين ويمكنه اللعب في أي مكان ولكن يحتاج للتحسن في التسديد بيمينه، قام بمباراة عظيمة كمحترف ونسى مشاكل الميركاتو".

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وختم بالحديث عن استخدام لوتارو وإيكاردي معاً: "الثنائي رأسا حربة وسنجد اللحظة المناسبة للعبهما معاً، كنت أريد الدفع بمارتينيز مبكراً ولكن انتظرت أن نقدم الأداء الخاص بنا".

ووصل إنتر إلى 43 نقطة في المرتبة الثالثة بعد تحقيقه انتصاره الأول في عام 2019 بالدوري.