سباليتي: تقنية الفيديو ضرورية وأنتظر المزيد من ناينجولان

لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق إنتر يؤكد على سعادته بمستوى رادجيا ناينجولان في الفترة الأخيرة ويطالبه بتقديم كل ما لديه من أجل الفريق.

أعرب المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق إنتر عن سعادته بالمستويات التي يقدمها النجم البلجيكي رادجيا ناينجولان مع الفريق في الفترة الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدير الفني خلال المؤتمر الخاص بمباراة فريقه المقبلة ضد نظيره كالياري في الدوري الإيطالي.

وقال سباليتي: “ناينجولان يتطور معنا بشكل واضح ويقدم مستويات طيبة، لكنه لا يزال لديه الكثير من الجودة التي لم يظهرها بعد هنا في إنتر".

وأضاف عن تقنية الفيديو: "التقنية جيدة رغم ذلك هناك أمور يصعب الحكم عليها حتى من خلال الشاشات، علينا أن نستمر في استخدامها، هذا هو المستقبل".

وعن مباراة فيورنتينا الأخيرة قال: "كنت منزعجًا بعد المباراة بعض الشيء، لقد لعبنا بطريقتنا وقتها، لكن كل ما علينا فعله الآن هو النظر للأمام".

واختتم تصريحاته: "حتى لاعبي الفريق تدربوا بشكل جيد وأصبحوا في حالة عقلية صحيحة ويجب أن نستمر كذلك حتى نهاية الموسم فلا يزال لدينا الكثير لنقوم به".