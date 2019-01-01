سباليتي: التعادل أمام روما نتيجة مرضية

سباليتي يتحدث عن مواجهة فريقه إنتر ميلان أمام روما

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي المدير الفني لنادي إنتر ميلان إن نتيجة التعادل أمام روما مرضية بالنسبة له.

وتعادل إنتر ميلان أمام روما على ملعب جيوسيبي مياتزا بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي.

وعقب المباراة رأى لوتشيانو سباليتي أن المواجهة كانت صعبة للغاية وأن نتيجة التعادل ستكون مرضية بالنسبة للفريقين.

وقال سباليتي: "كان هناك العديد من الفرص في الجانبين، لم نكن جيدين بما يكفي في إنهاء الهجمات بالشكل المطلوب"

وأضاف: "روما يلعبون من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، لذا فأهداف الفريقين كانت متشابهة والمخاطرة كانت لتصبح صعبة على الطرفين"

وتابع: "خسرنا الكثير من الكرات اليوم، لقد دافع روما بشكل جيد ولكننا خسرنا بعض الكرات بطريقة مثيرة للسخرية"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٠ أبريل ٢٠١٩

وحول رانييري قال سباليتي: "لقد لعب رانييري مباراة كبيرة، هو مدرب محنك ويعرف جيدًا كيفية إدارة المباريات المشابهة"

وأضاف: "التقدم المبكر لروما ساعدهم كثيرًا على كسب الثقة وتنظيم أوراقهم بالنسبة للعمليات الهجومية والدفاعية"

وتابع: "لا زال هناك 5 مباريات من أجل نهاية الدوري، سنلعب من أجل الفوز بكل منهم مع احترام جميع المنافسين"

وحول مواجهة يوفنتوس في الجولة المقبلة قال سباليتي: "لن يؤثر حسم يوفنتوس للقب الدوري على قوة المواجهة في رأيي"

وأضاف: "ديربي إيطاليا بين إنتر ويوفنتوس معروف بقيمته الثابتة بغض النظر عن حسابات الدوري والمراكز"

وتابع: "سنلعب من أجل الفوز بالمباراة وهم سيلعبون من أجل الفوز أيضًا، أمامنا أسبوع من أجل التحضير للمواجهة وأعتقد أنه كافٍ جدًا"

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يذكر أن إنتر ميلان يحتل المركز الثالث على سلم الترتيب فيما يخص الدوري الإيطالي متفوقًا على صاحب المركز الرابع ميلان بـ 5 نقاط.