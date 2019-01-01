سباليتي مرشح لخلافة مونتيلا في فيورنتينا

النتائج السلبية لفيورنتينا تنذر بإقالة مونتيلا وسباليتي مدرب إنتر وورما السابق أبرز الأسماء المتداولة

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن إدارة نادي فيورنتينا قد بدأت في البحث عن بدائل لمنصب المدير الفني تحسبًا لإقالة محتملة لفيتشينزو مونتيلا مدرب الفريق.

وحقق الفيولا انطلاقة سيئة في الدوري الإيطالي وواصل نتائجه السلبية المستمرة منذ نهاية الموسم الماضي وحتى الآن دون وجود أي مؤشرات للتحسن.

وعلى الرغم من التعاقدات التي أجراها الفريق في سوق الانتقالات الصيفية والتي كان أبرزها كيفين برينس بواتينج وفرانك ريبيري، إلا أن المشاكل ظلت كما هي بل من الممكن أن تكون قد زادت.

وتسببت هذه النتائج السلبية والفترة الصعبة التي يمر بها الفريق في اجتماعات متكررة لإدارة فيورنتينا من أجل دراسة الوضع الحالي، وبات اقتراح إقالة المدير الفني مونتيلا قائمًا.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 23, 2019

ومن حيث البدائل، كشفت تقارير صحفية إيطالية أن المدير الفني لروما وإنتر السابق لوتشيانو سباليتي يأتي على رأس قائمة المرشحين لخلافة مونتيلا في حال إقالته.

ويعد سباليتي أحد أبرز المدربين الإيطاليين الموجودين بدون عمل حاليًا، حيث لم يخض أي تجربة جديدة منذ إنهاء عقده مع إنتر بالتراضي مع نهاية الموسم الماضي.

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يذكر أن فيورنتينا يقبع حاليًا في المركز الأخير على سلم ترتيب الدوري الإيطالي برصيد نقطتين فقط من 4 مباريات، حيث تعادل في مباراتين وخسر في اثنين.