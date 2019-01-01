سباليتي: اسألوا ماروتا عن إيكاردي

مدرب انتر ميلان يرفض التعليق عن مستقبل إيكاردي

فيسبوك تويتر محمد عماد

رفض لوشيانو سباليتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان التعليق عن مستقبل اللاعب ماورو إيكاردي، وذلك بعد سؤال الصحفيين له عن مصيره وعودته للمشاركة في المباريات.

ويغيب اللاعب الأرجنتيني عن المشاركة مع النيراتزوري منذ منتصف الشهر الماضي، وذلك بعد أن سُحبت منه شارة القيادة ورفضه للسفر مع الفريق للنمسا للمشاركة في مباريات الدوري الأوروبي.

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وتعود أصل المشكلة للخلاف بين إدارة النادي وزوجة ووكيلة اللاعب واندا نارا بشأن تجديد عقد إيكاردي.

وكان انتر ميلان قد أصدر فيديو لاحتفال الفريق بالذكرى رقم 111 لتأسيسه ولم يتواجد فيه إيكاردي.

وعن هذا الأمر قال سباليتي: "لا تسألوني عن إيكاردي، من الأفضل أن تسألوا ماروتا، هو الرجل الصحيح الذي يجب أن يوجه له هذا السؤال".

يذكر أن واندا نارا كانت قد أعربت عن أمنيتها في أن يخوض إيكاردي مباراة ديربي ميلانو المقرر إقامتها يوم الأحد الموافق السابع عشر من مارس.