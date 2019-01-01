سباليتي: إيكاردي يساوي رونالدو وميسي معًا

لوتشيانو سباليتي يرى أن ماورو إيكاردي بالنسبة لإنتر ميلان يساوي نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو ونجم برشلونة ليونيل ميسي معًا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي المدير الفني لنادي إنتر ميلان حول النجم ماورو إيكاردي، حيث رأى أنه للإنتر كرونالدو وميسي معًا.

وكان إيكاردي قد عاد إلى قائمة النيراتزوري والتي ستواجه جنوى في المباراة المقبلة ضمن منافسات الأسبوع الثلاثين من الدوري الإيطالي.

وعاد إيكاردي إلى قائمة الفريق بعد ابتعاده لمدة 6 أسابيع منذ سحب شارة القيادة منه وما أعقب هذا الحدث من تطورات.

وبخصوص ذلك، قال لوتشيانو سباليتي إن ماورو إيكاردي سيعود مرة أخرى ليشارك في المباراة القادمة أمام جنوى.

وأضاف: "لقد عمل جيوسيبي ماروتا على تقريب وجهات النظر، والآن إيكاردي في وضع يسمح له بالمشاركة بشكل طبيعي"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢ أبريل ٢٠١٩

وتابع: "إيكاردي يمثل لإنتر ميلان ما يمثله كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي معًا، إنه هام جدًا بالنسبة لنا"

وحول أزمته قال: "في الوقت الذي يتواجد فيه في الملعب يكون مثاليًا، عليه فقط أن يبتعد عما يكتبه عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويركز بشكل أكبر على التدريبات والمباريات المقبلة"

وحول مطالبة الكورفا برحيله عن الفريق قال سباليتي: "هذا من حق الجماهير أن تطالب برحيل من لا يعجبها، هم يرون الأمور بطريقتهم، ولكن إيكاردي لاعب في صفوف الفريق في الوقت الحالي ويجب عليه العمل أكثر من أجل إنتر"

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يذكر أن إنتر ميلان يحتل المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 53 نقطة رغم خسارته الأخيرة أمام لاتسيو.