سباليتي: إيكاردي سيظل خارج القائمة بسبب تصرفاته

لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق إنتر يؤكد أن النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي لن يدخل قائمة الفريق قريبًا بسبب تصرفاته خلال الأزمة الأخيرة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد لوتشيانو سباليتي أن خروج النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي من قائمة الفريق في المواجهة الأخيرة له جاء بسبب تصرفاته التي صاحبته خلال أزمته مع إدارة النادي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سباليتي لصالح "سكاي سبورتس" وأكد خلالها أنه يعمل من أجل مصلحة النادي فقط ولا شيء آخر.

إيكاردي وزوجته في سان سيرو لدعم إنتر أمام لاتسيوhttps://t.co/wh4ElZCSUs — Nabd - Goal AR (@ar_nabd) ٣١ مارس ٢٠١٩

وقال سباليتي: "طريقة تعامله مع ما حدث تجعل بقائه خارج القائمة أفضل، الوقائع متاحة للجميع ليراها، أعتقد أنه كان بإمكانه اللعب اليوم لمدة 45 دقيقة لكن في الوقت الحالي هذا هو حق للأخرين".

وأضاف: "يجب أن يكون هناك مصداقية داخل غرف الملابس، نجوم مثل ميسي ورونالدو يصنعون الفارق، وقلة قليلة تستطيع القيام بأدوارهما، لكن في النهاية فإن الالتزام هو القوة الحقيقية لأي لاعب محترف".

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وساند بيبي ماروتا المدير التفنيذي للنادي قرار سباليتي وقال: "المدير الفني له الحق في اختيار من يجب أن يلعب ويرى من يتدرب بشكل أفضل، ويجب أن يكون النادي دومًا هو مركز القوة، وسباليتي يعمل من أجل مصلحة إنتر".

جدير بالذكر أن إيكاردي كان قد عاد لتدريبات إنتر مؤخرًا عقب حل خلافاته مع النادي واقترابه من تمديد تعاقده الذي كان سبب الخلاف الأساسي.