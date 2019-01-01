سباليتي: إيكاردي؟ إنتر ليس فريق الرجل الواحد

تحدث أيضاً عن صعوبة مواجهة أتلانتا في الدوري الإيطالي

أكد لوتشيانو سباليتي المدير الفني لإنتر، على أهمية مواجهة فريقه القادمة أمام أتلانتا في الدوري الإيطالي.

النيراتزوري يستعد لاستضافة أتلانتا غداً الأحد، في حلقة جديدة من صراع التأهل لدوري أبطال أوروبا.

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وقال سباليتي عن المباراة:"لقاء هام جداً لنا بالنسبة لموقعنا في الجدول، أتلانتا عنصر مؤثر في الكرة الإيطالية بالسنوات الأخيرة".

وأضاف:"ظهورهم بهذا الشكل ليس مجرد صدفة، بل قاموا بتكوين هوية حقيقية مع بييرو جاسبيريني".

وعن إمكانية ظهور إيكاردي:"الأزمة كانت فرصة جيدة لإثبات أن إنتر ليس فريق اللاعب الواحد".

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وتابع:"هناك بعض اللحظات في الموسم التي تحاول فيها تحليل الأمور بعناية شديدة".

واستكمل:"الفريق أظهر رد فعل ممتاز في غياب إيكاردي، وأثبت قدرته على تقديم نتائج جيدة بغض النظر عن الغيابات".

يذكر أن إنتر يخوض مباراة الغد وهو في المركز الثالث بجدول الكالتشيو بـ56 نقطة، مقابل 51 لأتلانتا صاحب المركز الخامس.