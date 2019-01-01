سباليتي يُفسر اللعب بـ3-5-2، ويُهدد بيريسيتش

جناح الإنتر طلب رسميًا الرحيل عن الفريق خلال يناير الجاري

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

خسر الإنتر مباراته أمام تورينو بهدف دون رد لحساب الجولة الـ21 للدوي الإيطالي، وجاء ذلك بعدما طلب لاعبه إيفان بيريسيتش رسميًا الرحيل عن صفوف الفريق خلال يناير الجاري.

ونجح أرماندو إيتزو في إحراز هدف المباراة الوحيد برأسية جيدة، ولعب المدرب لوتشيانو سباليتي اللقاء بطريقة لعب 3-5-2 مفضلًا البدء بمهاجمين بدلًا من جناحين ومهاجم.

وفسر المدرب قراره بعدم توفر عدد جيد من الأجنحة للمباراة نتيجة إصابة كيتا بالدي دياو واستبعاد بيريسيتش وعدم رغبته المغامرة بماتيو بوليتانو بعد شكواه خلال الأيام الأخيرة.

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مضيفًا "اتخذنا قرارًا مختلفًا اعتمادًا على الجوانب البدنية ولعدم خسارة المواجهات الفردية، لأن هذا سيُمكنا من صناعة الفرص للثنائي الأمامي. لم نتعامل جيدًا مع فرصتين، وبعدما سجل تورينو أصبحت الأمور أصعب".

أضاف "الآن سنعيد الفريق للشكل التكتيكي المعتاد، نحتاج من الجميع أن يقوم بدوره جيدًا، لأننا نعاني من البطء الشديد في التدخلات الدفاعية".

وعن موقف اللاعب الكرواتي المطلوب في آرسنال والذي تقدم بطلب رسمي للرحيل، قال سباليتي "الأمر بسيط للغاية، اللاعبون يستطيعون قول ما يريدون، لكنهم موظفون ولديهم عقود موقعة من جانبهم، ولذا إن أرادوا الرحيل عليهم إيجاد طرف ما يدفع لهم".

"لا تستطيع الرحيل مجانًا وشخص آخر يدفع لك راتبك. كما قال ماروتا، إن كان لا يريد اللعب، سيبقى خارج الملعب. لا مشكلة لدي هنا. أي شخص لا يستطيع المساهمة مع الفريق عليه البقاء في الخارج".