سباليتي: أبارك ليوفنتوس ريمونتادا رونالدو ولا أعذار لنا رغم الغيابات

سباليتي يتحدث عن حظوظ إنتر ميلان أمام فرانكفورت وريمونتادا يوفنتوس أمام أتليتيكو مدريد بقيادة كريستيانو رونالدو وأليجري

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي إنه لا أعذار لدى فريقه في مواجهة أينتراخت فرانكفورت غدًا الخميس في إياب دور الستة عشر من الدوري الأوروبي.

وسيدخل إنتر مواجهة الإياب في جيوسيبي مياتزا بتعادل سلبي بدون أهداف في ألمانيا، وبغياب عدد من عناصره الأساسية على رأسها ميراندا وماورو إيكاردي ولوتارو مارتينيز و كوادو أسامواه.

وقال سباليتي: "الشكوى من الغيابات لن تكون في صالحنا، من الأفضل التركيز على المباراة مع المجموعة المتواجدة والمتاحة لدينا، التركيز هو الأهم"

وأضاف: "لدينا مجموعة من اللاعبين تستطيع حسم المباراة لنا، بروزوفيتش تم استدعاؤه وسيكون متواجدًا على دكة البدلاء، كيتا بالدي كذلك على مايرام"

وتابع: "يجب أن نفكر في كل مباراة على حدى، تجاوز فرانكفورت أولًا هو هدفنا الآن، ومن ثم التركيز على مباراة ميلان في الدوري، ومن ثم المباراة التي تليعا وهكذا"

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وحول ما تبقى من الموسم قال: "من الآن فصاعدًا أتوقع أن تكون الأمور أفضل في كل مباراة عن التي كانت قبلها، على المستوى الفردي والجماعي يجب أن نكون في أفضل حال"

وتابع: "بيريزيتش يؤدي بشكل جيد في التدريبات الأخيرة، ما تعرض له كان فقط مجرد إرهاق من ضغط المباريات، وأصبح الآن جاهزًا للتحديات القادمة"

وهنأ يوفنتوس بالصعود حيث قال: "أبارك ليوفنتوس وأليجري على العمل الكبير الذي قدموه أمام أتليتيكو مدريد، لقد كان كريستيانو رونالدو حاسمًا كعادته"

وأضاف: "لقد قام ألأيجري بعمل رائع ونجح الفريق في فرض شخصيته، هذا هو المهم في كرة القدم، أن تبذل أقصى ما لديك دون أن تخاف من أي شيء"

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يذكر أن لوتشيانو سباليتي كان قد تحدث من قبل عن عدم تفكيره فيما يخص بقاءه كمدرب للفريق في الموسم المقبل من عدمها، مركدًا تركيزه في الموسم الحالي فقط.