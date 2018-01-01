سباق بين آرسنال وتوتنهام لخطف موهبة هوفنهايم

اللاعب يبلغ من العمر 23 عاماً ويملك 10 مشاركات دولية مع منتخب النمسا..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية اهتمام آرسنال وتوتنهام هوتسبر الإنجليزيين بالنمساوي فلوريان جريليتش لاعب وسط هوفنهايم الألماني.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن الناديين القابعين بالعاصمة الإنجليزية لندن، يراقبان اللاعب عقب أدائه مع الفريق في البوندسليجا ودوري أبطال أوروبا. اختيارات المحررين قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة، الفرق المتأهلة، النظام وترتيب المجموعات

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ويبلغ اللاعب من العمر 23 عاماً، كما يملك 10 مشاركات دولية مع منتخب النمسا.

وليس من الواضح بعد كم سيتطلب الأمر للإتيان باللاعب إلى البريميرليج، ولكن تواجد وكيله في إنجلترا الأسبوع الماضي لمناقشة مستقبله كان خطوة هامة على هذا الطريق.

يذكر أن جريليتش كان قد انضم إلى هوفنهايم في 2017 قادماً من فيردر بريمن.