سباعية أتلتيكو تعقد انتقال خاميس من ريال مدريد لأتلتيكو

تقارير صحفية إسبانية تؤكد أن انتقال خاميس رودريجيز من ريال مدريد لأتلتيكو أصبح معقدًا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن انتقال خاميس رودريجيز من صفوف ريال لأتلتيكو مدريد أصبح معقدًا للغاية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن الصفقة أصبحت في مهب الرياح منذ المواجهة الودية أمام أتلتيكو مدريد.

وذكرت الصحيفة أن فلورنتينيو بيريز رئيس ريال مدريد لن يتحمل أن يتم انتقاده بسبب رحيل لاعب جديد من النادي الملكي للغريم في العاصمة أتلتيكو

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وكان أتلتيكو مدريد قد حصل بالفعل على كل من ماركوس يورنتي من صفوف ريال مدريد، ولاعب الكاستيا السابق ماريو هيرموسو خلال ميركاتو هذا الصيف.

ويعد أتلتيكو مدريد ونابولي هما الفريقان الوحيدان المهتمان بالحصول على خدمات اللاعب خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري، بعدما رفض بايرن ميونخ ضمه بشكل نهائي.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن نادي ريال مدريد لن يقبل برحيل لاعبه الكولومبي بأقل من ٤٥ مليون يورو هذا الصيف.