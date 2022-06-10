سبارتاك موسكو يسخر من بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد بسبب ساديو ماني!

سخرية سبارتاك موسكو الروسي من بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد لها تفسير

سخر نادي سبارتاك موسكو الروسي من بايرن ميونخ الألماني ولكن بدعابة حملت بعض خفة الظل حول لاعبه الروسي ألكساندر سوبوليف.

ونشر الحساب الرسمي لسبارتاك موسكو على تويتر ما يبدو كمراسلة من بايرن ميونخ تحمل الطابع الرسمي يتم فيها طلب لاعب سبارتاك موسكو ألكساندر سوبوليف للانضمام إلى القلعة البافارية.

العرض المكتوب في الورقة كان يقدر بـ 1000 يورو ويشمل بعض الإضافات التعجيزية مثل:-

- 10 ملايين يورو إذا فاز بايرن ميونخ بجائزة "يوروفيجن" الغنائية.

- 15 مليون يورو إذا حقق مانشستر يونايتد أي بطولة.

- 20 مليون يورو إذا انضم ليونيل ميسي إلى ريال مدريد.

وذيل الحساب الرسمي تلك المراسلة بإمضاء بحروف كبيرة باسم "بايرن" باللغة الإنجليزية.

سبارتاك موسكو يسخر من بايرن ميونخ 🤣



عرض وهمي لألكساندر سوبوليف لاعب الفريق بقيمة 1000 يورو مع إضافات تعجيزية



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سبارتاك موسكو هو واحد من أعرق الأندية الروسية وأكثرها مشاركة على المستوى الأوروبي بل وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في مناسبة، ونصف نهائي الدوري الأوروبي مرة، وكأس الكؤوس الأوروبية مرة.

أما سوبوليف فهو أحد المواهب القوية في الكرة الروسية، المهاجم الذي يرتدي في فريقه الرقم 7 ويبلغ من العمر 25 عامًا سجل 69 هدفًا في 170 مباراة بكافة مراحله والأندية التي حمل ألوانها.

ولعل سبب السخرية الرئيس هو العرض الذي قدمه بايرن ميونخ لساديو ماني، والذي وصفه مسؤولو ليفربول بالعرض الهزلي، وكان يقدر بـ 30 مليون يورو.

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