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شكك لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، بأسلوبه الصريح المعتاد في تصريحات لاعبيه بشأن جاهزيتهم البدنية قبل مواجهة نيس في الدوري الفرنسي. وتساءل المدرب الإسباني مازحًا عن مدى صدق لاعبيه حين تحدث عن استعدادهم للعودة إلى التشكيلة الأساسية.

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إنريكي يشكك في صدق لاعبيه بشأن جاهزيتهم البدنية

لم يتهرب إنريكي يومًا من الإدلاء بتصريح يثير العناوين، ولم يكن مؤتمره الصحفي الأخير قبل رحلة باريس سان جيرمان إلى نيس يوم السبت استثناءً. ويخوض بطل فرنسا المواجهة غدًا متصدرًا الدوري الفرنسي برصيد 23 نقطة، بفارق نقطتين عن ليل صاحب المركز الثاني، فيما يحتل نيس المركز السادس برصيد 17 نقطة. وعندما سُئل مدرب برشلونة السابق عن إدارة فريق يضم لاعبين يتوقون جميعًا إلى المشاركة، شكك مازحًا في مدى دقة ما يقولونه عن حالتهم: «اللاعبون كاذبون، فجميعهم يقولون إنهم جاهزون».

وبعيدًا عن المزاح، وجّه المدرب تحذيرًا شديدًا بشأن مستوى الأداء المطلوب في المباراة المقبلة. وأكد أن فريقه لا يستطيع التهاون إذا أراد الفوز خارج أرضه. وأوضح: «للفوز في نيس، نحتاج إلى أحد عشر لاعبًا يدركون أن هذه مباراة مهمة جدًا لنا. إذا اعتقدنا أننا نستطيع اللعب بنسبة 50% فقط، فقد انتهى أمرنا». وشدد إنريكي على أن خياراته التكتيكية تستند إلى ما يحدث على أرض الملعب لا إلى الإحصاءات، قائلًا: «هذه ليست لعبة فوتبول مانجر».

عودة ثلاثة لاعبين من الإصابة تعزز باريس سان جيرمان

رغم مزاحه بشأن «الكاذبين»، كان لدى المدرب سبب حقيقي للتفاؤل بعمق تشكيلته. فقد تلقى باريس سان جيرمان دفعة مهمة بعودة عدد من لاعبيه الأساسيين إلى التدريبات الكاملة. وأصبح عثمان ديمبيلي وماركينيوس ونونو مينديش جميعًا مرشحين للمشاركة، ما يمنح المدرب مرونة تكتيكية كان بحاجة إليها في مواجهة نهاية الأسبوع.

وتكتسب عودة ديمبيلي أهمية خاصة بالنظر إلى قدرته على تغيير مجرى المباريات في لحظة، لا سيما بعد غيابه بسبب إصابة في العضلة الخلفية للفخذ. وشارك الدولي الفرنسي في 10 مباريات بمختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها أربعة أهداف وقدم ست تمريرات حاسمة. ولم يُخفِ إنريكي إعجابه بجهود المهاجم الأخيرة للعودة إلى الملعب. وقال المدرب: «ما رأيته هذا الأسبوع هو ديمبيلي جاهز. له تأثير كبير على الفريق. وبالنسبة إليّ كمشجع لكرة القدم، فإن رؤيته في الملعب متعة حقيقية».

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إشادة بالنجم الصاعد سيني مايولو

وتحدث المدرب أيضًا عن تطور سيني مايولو، الذي تلقى مؤخرًا أول استدعاء له إلى منتخب فرنسا وخاض مباراته الدولية الأولى، إذ شارك لمدة 13 دقيقة في خسارة المنتخب 3-1 أمام إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية. وخاض اللاعب الشاب أيضًا تسع مباريات مع باريس سان جيرمان في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها ثلاثة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين. ويبدو إنريكي سعيدًا بتطور مايولو، وألمح إلى أن دور لاعب الوسط مع الفريق الأول قد يواصل النمو.

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وأقر إنريكي بأن رأيه في اللاعبين قد يتغير بناءً على التزامهم وتطورهم في التدريبات. وأوضح: «ليس لديّ مشكلة في تغيير رأيي إذا رأيت أن لاعبًا، مثله، قد تحسن».

جدول مزدحم ينتظر باريس سان جيرمان بعد رحلة نيس

بعد مواجهة نيس، سيعود باريس سان جيرمان إلى ملعب بارك دي برانس يوم الأربعاء لاستضافة روما في دوري أبطال أوروبا، حيث يتصدر فريق إنريكي حاليًا ترتيب مرحلة الدوري بالعلامة الكاملة، بعدما جمع 12 نقطة من أربع مباريات. ثم سيعيد بطل فرنسا تركيزه إلى المنافسات المحلية، حين يستضيف لوريان في 28 نوفمبر سعيًا للحفاظ على صدارة الدوري الفرنسي.