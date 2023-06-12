"سأبقى ولكن" .. دي يونج يحسم مستقبله مع برشلونة برسالة غامضة!

هل سيبقى دي يونج أم لا!

حسم فرينكي دي يونج نجم وسط برشلونة مستقبله مع الفريق الكتالوني مبكرًا قبل صداع بداية فترة الانتقالات الصيفية، والتكهنات التي تحيط به منذ الصيف الماضي.

الهولندي الدولي أكد أنه لا يعتزم مغادرة برشلونة في تصريحات أدلى بها خلال تواجده في معسكر منتخب هولندا قائلاً: "أشعر بالراحة في برشلونة، كما هو الحال دائمًا إذا سارت الأمور وفقًا للخطة، فسأظل في برشلونة الموسم المقبل".

وأضاف خلال تصريحاته التي أبرزها موقع "سبورت" الإسباني: "لا يمكننا أن نقول أنني سأبقى أبدًا بنسبة 100٪، لأن في كرة القدم يمكن أن يحدث أي شيء، ولكن أفترض أنني سأكون في برشلونة العام المقبل".

يتحسن أداء اللاعب الهولندي تدريجيًا منذ وصول تشافي هيرنانديز إلى مقاعد بدلاء برشلونة بالتزامن مع تقدمه للأمام واقترابه من مراكز صناعة اللعب، حيث أصبح دي يونج أكثر راحة مع مرور الشهور وزادت أهميته في الفريق كما كان يُطلب منه الآن، ومع رحيل سيرجيو بوسكيتس، يتوقع أن يكون اللاعب السابق لأياكس أكثر أهمية في الموسم المقبل.

متوسط الميدان البالغ من العمر 26 عامًا يركز الآن على قيادة هولندا للفوز بلقب دوري الأمم الأوروبية، الذي سيقام في شهر يونيو الحالي، حيث سيواجه المنتخب الهولندي نظيره منتخب كرواتيا في الدور نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل 14 يونيو، وإذا تأهل الطواحين، سيواجهون الفائز من نصف النهائي الآخر بين إسبانيا وإيطاليا في المباراة النهائية.

يذكر أن دي يونج كان هدفًا لكل من مانشستر يونايتد وتشيلسي طوال أيام سوق الانتقالات الصيفية الماضي، لكنه ظل مع برشلونة.