سايس يكشف: فرق كرة القدم الأمريكية حاولت التعاقد مع أداما تراوري

رومان سايس، لاعب ولفرهامبتون يتحدث عن البنية الجسدية المذهلة لأداما تراوري

أكد المغربي رومان سايس، لاعب ولفرهامبتون الإنجليزي، أن زميله أداما تراوري لا يرفع أوزانًا خلال التدرب في الصالة الرياضية، على الرغم من بنيته الجسدية القوية.

سايس، ايضًا كشف عن تواصل فرق كرة القدم الأمريكية مع تراوري، خلال فترته مع برشلونة، للانتقال إليهم وترك كرة القدم.

وظهر تراوري، بشكل رائع هذا الموسم مع ولفرهامبتون، حيث سجل أربع أهداف وصنع مثلها في الدوري الإنجليزي.

ويعد هذا الموسم بمثابة الحلم للاعب الإسباني، بعدما عانى في إنجلترا خلال فترته مع أستون فيلا وميدلسبره.

أداء تراوري صاحب البنية الجسدية المذهلة، احتل عناوين الصحف، كما أبدت أندية ليفربول ومانشستر سيتي وبرشلونة اهتمامها بخدمات صاحب الـ23 عامًا.

وقال سايس، في تصريحات لقناة "آر إم سي سبورت" الفرنسية: "أرى تراوري كل يوم، لأننا نتدرب في الصالة الرياضية معًا".

وأضاف مازحًا: "ربما لديه صالة رياضية خفية في منزله، ولكن خلال التدريبات لا أراه يحمل أوزانًا قط، سواء على مستوى الصدر أو العضلات الأخرى، أنه ضخم وسريع جدًا".

وتابع: "أتذكر قولي له ذات مرة: أنت تركض مثل لاعبو كرة القدم الأمريكية. فأخبرني أنه عندما كان يلعب في برشلونة، حاولت فرق من الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية الحصول على خدماته، هذا يفسر الوضع".

وأتم: "هناك أشخاصًا يقولون أن هذا مستحيل، وأنه لا يستطيع ممارسة كرة القدم".

الجدير بالذكر، أن ولفرهامبتون يحتل المركز السابع، بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة، حيث يفصله 6 نقاط عن المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، الذي يحتله تشيلسي.