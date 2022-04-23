سايس عيديتنا يا نفيعي .. الأهلي يُلبي طلب جماهيره بخطوة عملية

يبدو أن رومان سايس نجم وولفرهامبتون الإنجليزي ومنتخب المغرب سيكون أحد الأسماء الساخنة في سوق الانتقالات الصيف الخاص بالدوري السعودي للموسم القادم، إذ تتصارع على خدماته عدة أندية سعودية.

النجم المغربي مرتبط بناديه الإنجليزي الذي انضم له عام 2016 بعقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وقد حاولت الأندية السعودية خاصة الهلال والنصر الحصول على خدماته خلال فترتي الانتقال الأخيرتين لكن لم تكلل محاولاتهم بالنجاح لتمسك ناديه به حتى نهاية عقده.

جمهور الأهلي يطلب العيدية من النفيعي .. رومان سايس

الأهلي يعيش موسمًا كارثيًا في الدوري السعودي ويأمل جمهوره في ثورة على صعيد الصفقات خاصة الأسماء الأجنبية في الصيف القادم، وتتحدث التقارير بالفعل عن رحيل جُل الأجانب وعلى رأسهم السوري عمر السومة والتعاقد مع مجموعة جديدة من اللاعبين البارزين لرسم خارطة الطريق لعودة الفريق للمنافسة على الألقاب.

الجمهور الأهلاوي دشن هاشتاج على تويتر طلب خلاله من ماجد النفيعي رئيس النادي التعاقد مع ساسي، إذ جاء بعنوان "ساسي عيديتنا يا النفيعي"، وقد تفاعل معه عدد كبير من المغردين الأهلاويين الذين أكدوا على أهمية الصفقة وجودة اللاعب ومدى الإضافة التي سيُقدمها للفريق.

دفاع الأهلي نقطة ضعفه الأكبر خلال الموسمين الأخيرين، وقد تعاقد النادي مع عدد من المدافعين آخرهم البرازيلي دانكلير لكنهم فشلوا في تقديم المستوى المتوقع، ويأمل الأهلاوية في محاكاة تجربة أحمد حجازي مع الاتحاد بالتعاقد مع ساسي لقيادة خط فريقهم الخلفي.

الأهلي يُلبي طلب الجماهير بخطوة عملية

التقارير الصحفية المغربية والسعودية تؤكد منذ عدة أشهر اهتمام الهلال والنصر والأهلي بالتعاقد مع صاحب الـ32 عامًا، وتتوقع دخولها مع أندية أوروبية أخرى سباقًا للحصول على خدمات اللاعب المتاح بالمجان بعد يونيو المقبل.

الإعلامي السعودي نواف العقيل أكد عبر حسابه الرسمي على تويتر وجود اهتمام كبير من عدة أندية بالتوقيع مع سايس الذي سينتهي عقده بعد شهر تقريبًا، موضحًا وصول اللاعب العديد من العروض الجدية.

النقطة الأهم في حديث العقيل كانت كشفه عن أن الأهلي السعودي قدم العرض الأعلى ماليًا حتى الآن للتعاقد مع النجم المغربي القادر على اللعب في الدفاع ووسط الملعب، وهو ما قد يُساعد الإدارة الأهلاوية على حسم الصفقة.

🚨 خاص : نادي #الأهلي السعودي رفع افضل عرض حتى الان للتعاقد مع المغربي رومان سايس، هناك اهتمام كبير باللاعب من اندية عديده في الوقت الحالي والمنافسة مفتوحه لكل الأندية.



• شهر وسينتهي عقد اللاعب مع وولفرهامبتون. — نواف العقيّل (@nawaf__oga) April 23, 2022

يُشار إلى أن سايس لعب 28 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم سجل بها هدفين.

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