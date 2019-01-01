ساوثجيت يوضح حقيقة خلافة بوتشيتينو في توتنهام

هل يترك ساوثجيت منتخب انجلترا لأجل توتنهام؟

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

كشف جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب انجلترا، حقيقة شائعات اقترابه من تدريب توتنهام خلفًا للارجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

توتنهام خسر في دوري أبطال أوروبا بسباعية أمام بايرن ميونخ قبل أن يتعرض لهزيمة قاسية من برايتون بثلاثية نظيفة.

وقال ساوثحيت في تصريحات صحفية: "يجب أن تذهب يوم السبت إلى النوم وتستيقظ يوم الأحد وأنت بالفعل تمتلك خطة للعمل".

وأوضح: "أنا لست ذلك الشخص الذي يجيب على هذه الأسئلة بالقول غن الباب مفتوحًا لأترك التكهنات للجميع. إنّه لفخر لي تدريب منتخب انجلترا وعملي هنا لم ينته بعد".

واختتم: "نحن نبني منتخبًا قويًا ولدينا مساحة كبيرة من التطور. عقدي ينتهي في 2022 ولا أرغب في الرحيل".

وكان بوتشيتينو قد أكد أنّه لا يشعر بالقلق من إمكانية الإقالة مؤكدًا أنّه يتقبل جميع الانتقادات كما تقبل من قبل الإشادة.