ساوثجيت يوضح أسباب غياب نجم مانشستر يونايتد عن قائمة إنجلترا

جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا يؤكد أن استبعاد لوك شاو جاء بسبب طريقة ختام مانشستر يونايتد للموسم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا أنه لم يجد أي صعوبة في اختيار قائمة الفريق لنهائيات بطولة دوري أمم أوروبا المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ساوثجيت عقب أن أعلن عن قائمة الفريق التي شهدت استبعاد لوك شاو واستدعاء هاري كين.

وقال ساوثجيت: "لا لم يكن قرار ضم بين تشيلويل وداني روز صعبًا، أنا متأكد أنهما سيقدمان مستويات عظيمة، لقد لعبوا بشكل طيب في الفترة الأخيرة وقدموا كل شيء من أجل قميص إنجلترا".

هل هو صاحب لقب الأسوأ حظًُا؟ 🤔



رسم على جسدة وشم بأن ليدز سيُتوج بطلًا للتشامبيونشيب وسيفوز في البلاي أوف ولكن في النهاية حدث عكس ذلك.



لم تكن هذه المرة هى الأولى لـ"ريتشاردسون"



حيث سبق ورسم وشم إنجلترا الفائزة بكأس العالم 2018 ولكنها خرجت من الدور نصف النهائي.

(📸: @ODDSbible ) pic.twitter.com/Fxj0IKzly2 — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٦ مايو ٢٠١٩

وأضاف عن إصابة لوفتوس تشيك: "لقد ذهب للفراش بالأمس وهو في القائمة لكن الإصابة أبعدته، أنا محبط للغاية من أجله هو بالأخص".

واختتم عن لوك شاو: "لو سألنا شاو سيكون أول من يقول أن نهاية الموسم بالنسبة له لم تكن رائعة، لكن عليه أن يترك ذلك خلف ظهره".

جدير بالذكر أن المنتخب الإنجليزي سيواجه نظيره الهولندي في الأسبوع الأول من يونيو المقبل بنصف نهائي دوري أمم أوروبا.