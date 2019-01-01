ساوثجيت يُضيف هودسون أودوي لقائمة إنجلترا في تصفيات يورو 2020

جناح تشيلسي لم يبدأ أي مباراة بعد في البريميرليج

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أصبح كالوم هودسون أودوي جناح تشيلسي آخر المنضمين لقائمة منتخب إنجلترا الذي يستعد لبدء مشوار تصفيات يورو 2020 الأسبوع القادم.

وكان صاحب الـ18 عامًا قد استدعي لتمثيل منتخب الأسود الثلاثة تحت 21 عامًا، والذي سيُواجه بولندا وألمانيا وديًا الأسبوع القادم.

وفيما كان من المتوقع أن يلعب كالوم مباراته الأولى مع المنتخب الإنجليزي الشاب، أصبح مرشحًا الآن لخوض تلك المباراة مع المنتخب الأول تحت قيادة جاريث ساوثجيت الذي استدعاه للمعسكر.

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وقد أبدى اللاعب سعادته البالغة بتلك الخطوة واصفًا اليوم بالمجنون، إذ بدأ بتوجهه لبريستول للانضمام للمنتخب الشاب قبل أن يُخبره المدرب إيدي بوثرويد أن عليه التوجه إلى سانت جورج بارك للانضمام لكتيبة المنتخب الأول.

من جانب آخر، غادر لوك شو معسكر المنتخب الإنجليزي نتيجة الإصابة، ليُصبح رابع لاعب يترك الفريق لنفس السبب، إذ سبقه كلًا من جون ستونز وفابيان ديلف وروبن لوفتس تشيك.

وكان المدرب ساوثجيت قد أضاف مدافع ساوثامبتون "جيمس وارد" لقائمة لمنتخب في وقت سابق من اليوم الإثنين ليُصبح لديه 23 لاعبًا جاهزون لبدء مشوار التصفيات أمام التشيك ومونتينيجرو.