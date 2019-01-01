ساوثجيت يرشح ستيرلينج لجائزة لاعب العام

نجم مانشستر سيتي يواصل تألقه لموسم جديد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

رشح مدرب منتخب إنجلترا جاريث ساوثجيت لاعبه ونجم مانشستر سيتي رحيم ستيرلينج لجائزة أفضل لاعب في البريميرليج عن الموسم الجاري.

ويقدم الجناح الإنجليزي موسماً مميزاً مع فريقه، إذ وصل حتى الآن إلى 15 هدفاً ويساهم في تصدر المواطنين لجدول الترتيب.

ساوثجيت قال لموقع "توك سبورت": "أكثر شيء يميز ستيرلينج هو ثباته، كيف يتعافى من الالتحامات وكيف يثبت خطأ الناس بشأنه، دائماً يرد بشكل سليم".

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وأتبع: "هو لاعب رائع، انتقل من نادي كبير في سن صغير وتعامل مع الأمر، وتأقلم مع نادي آخر كبير، يتعاقدون كل موسم مع لاعبين ولكن يحافظ على مركزه ويقدم موسماً رائعاً".

وأكمل ساوثجيت: "برأيي هو مرشحل لجائزة لاعب العام، في سن الرابعة والعشرين لا زال يمكنه تعلم المزيد، أصبح أكثر ثقة أمام المرمى ويعمل مع مدرب رائع يحسنه كثيراً".

ويلعب ستيرلينج مع فريقه سيتي مساء السبت أمام واتفورد في البريميرليج.