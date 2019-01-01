ساوثجيت: يجب أن نظهر وجودنا بين الأقوى

المدرب يتحدى لاعبيه..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى جاريث ساوثجيت مدرب المنتخب الإنجليزي اعتقاده بحاجة فريقه لإظهار وجوده بين أفضل منتخبات العالم، وذلك قبل مواجهة بلغاريا.

وقال ساوثجيت:"في آخر يومين كنا نهتم بالتحضيرات لإظهار رد الفعل اللازم".

وأضاف:"اللاعبون يعرفون جيداً، ليسوا بحاجة لأن أخبرهم أننا لم نلعب بالمستوى الذي يمكننا اللعب به".

وأوضح:"نعلم أنها ستكون مباراة صعبة من جديد، ولكن يجب أن نكون في أفضل حالاتنا".

وتابع:"لنصبح بين أفضل فرق العالم، يجب أن نثبت ذلك في المسابقات الكبرى، ولذلك يجب أن نركز على التأهل للبطولة الأوروبية".

وكان منتخب إنجلترا قد خسر أمام التشيك 2-1، وهي الخسارة الأولى في تصفيات اليورو وكأس العالم منذ عام 2009.