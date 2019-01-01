ساوثجيت: يجب أن نظهر وجودنا بين الأقوى
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أبدى جاريث ساوثجيت مدرب المنتخب الإنجليزي اعتقاده بحاجة فريقه لإظهار وجوده بين أفضل منتخبات العالم، وذلك قبل مواجهة بلغاريا.
وقال ساوثجيت:"في آخر يومين كنا نهتم بالتحضيرات لإظهار رد الفعل اللازم".
وأضاف:"اللاعبون يعرفون جيداً، ليسوا بحاجة لأن أخبرهم أننا لم نلعب بالمستوى الذي يمكننا اللعب به".
وأوضح:"نعلم أنها ستكون مباراة صعبة من جديد، ولكن يجب أن نكون في أفضل حالاتنا".
وتابع:"لنصبح بين أفضل فرق العالم، يجب أن نثبت ذلك في المسابقات الكبرى، ولذلك يجب أن نركز على التأهل للبطولة الأوروبية".
وكان منتخب إنجلترا قد خسر أمام التشيك 2-1، وهي الخسارة الأولى في تصفيات اليورو وكأس العالم منذ عام 2009.