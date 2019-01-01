ساوثجيت يؤكد بقاءه كمدرب لانجلترا إلى يورو 2020 على الأقل

ساوثجيت يؤكد بقاءه ويتحدث عن المرحلة لمنتخب إنجلترا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أكد جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا أنه سعيد بوظيفته الحالية، وأن بقاءه حتى كأس الأمم الأوربية 2020 مضمون.

وكان ساوثجيت قد ارتبط بأخبار تشير إلى احتمالية انتقاله لتدريب مانشستر يونايتد خلفًا لسولشار الموسم المقبل، ولكنه نفى هذه الأخبار من قبل.

وفي السياق ذاته، قال ساوثجيت إنه فخور بكون المدير الفني لمنتخب إنحلترا، وإن ذلك كان حلمًا له وهو سعيد لأن الحلم تحقق في هذا الوقت.

🌟"زيدان الأنسب لريال مدريد"



مورينيو 🗣️ pic.twitter.com/gdYoWGNoTG

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٤ مارس ٢٠١٩

وأضاف: "أحب وظيفتي، ولدينا كأس أمم أوروبا العام المقبل نحتاج للتركيز فيها بعيدًا عن الحديث عن أي شيء آخر، أنا هنا حتى تنتهي هذه البطولة ومن ثم يمكننا الحديث"

وتابع: "بعد اليورو قد يريدون مني الاستمرار وقد لا يطلبوه، هذا سواء في إنجلترا أو في أي مكان آخر يحدث بعد أي بطولة كبرى"

وحول عقده قال: "لدي عقد حتى 2022، وهو ما أنظر إليه في الوقت الحالي، لا أتطلع لشيء إضافي بعد نهاية مدة عقدي تلك كمدرب هنا"

كريستيانو رونالدو.. عن الشبح الذي يبدو مرعبًا تحت الضغط

يذكر أن جاريث ساوثجيت كان قد قاد منتخب إنجلترا لاحتلال المركز الثالث في كأس العالم الماضية في روسيا كأبرز إنجازات إنجلترا المونديالية في العصر الحديث.