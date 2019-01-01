ساوثجيت: نشعر بالإحباط لكن علينا الاستمرار

جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا يؤكد أن الفوز بالمركز الثالث لم يكن طموحه في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدرب الإنجليزي جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب بلاده أن عناصر الفريق كانت تشعر بالإحباط منذ الخسارة أمام هولنا في نصف النهائي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ساوثجيت وأكد خلالها أن الفريق كان يمكنه تقديم نتائج أفضل في تلك البطولة من مجرد الخروج مبكرًا والحصول على المركز الثالث.

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وقال ساوثجيت: “نشعر بإحباط كبير بسبب عدم الصعود للمباراة النهائية من تلك البطولة، كان يمكننا أن نصل لما هو أبعد من ذلك".

وأضاف: "ما حدث في نصف النهائي ترك مرارة في حلق الجميع، الكل هنا غير راضي عن النتيجة النهائية لتلك البطولة".

وأكمل: "لقد كان من الهام بالنسبة لنا أن نظهر اليوم ردة فعل عما حدث قبل أيام أمام هولندا، والجميع تأقلم بشكل جيد بالرغم من تغيير طريقة اللعب، كان يجب أن نحقق الفوز في الوقت الأصلي".

جدير بالذكر أن المنتخب الإنجليزي كان قد نال المركز الثالث في البطولة بعد التفوق على سويسرا بركلات الترجيح.