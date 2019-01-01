ساوثجيت: منحت باركلي الحرية في الملعب فقط!

مدرب إنجلترا ينهال بالمديح على لاعبه روس باركلي

فيسبوك تويتر محمد عماد

انهال جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا بالمديح على اللاعب روس باركلي لاعب وسط منتخب إنجلترا بعد الأداء الذي قدمه أمام منتخب الجبل الأسود.

وكان باركلي قد أحرز هدفين في المباراة التي فاز بها منتخب إنجلترا على مضيفه بخماسية مقابل هدف، والتي أقيمت ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

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وقال ساوثجيت في تصريحاته بعد المباراة: "لقد كان أسبوعًا معقدًا، ولكنني سعيد بالنتيجة والأداء والنضج الذي ظهر عليه المنتخب أمام التشيك والجبل الأسود".

أما عن مستوى باركلي فقال: "هو لاعب يتمتع بموهبة كبيرة ويعتمد عليه، أعطيته فقط الحرية في الهجوم".

أما عن اللاعب الشاب الآخر كالوم هودسون فقال: "هو لاعب رائع ويقدم أفضل ما لديه سواء في التدريبات أو عند اللعب، هو يسعى للوصول إلى أفضل مستوى ممكن والنضج وأعتقد أنه يستطيع فعل ذلك".

يذكر أن منتخب إنجلترا حقق انتصارين متتالين في افتتاح مشواره في التصفيات المؤهلة ليورو 2020.