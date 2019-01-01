ساوثجيت: لاعبو إنجلترا لا يهربون من مواجهة العنصرية

جاريث ساوثجيت يتحدث عما يفعله لاعبوه في وجه الإهانات العنصرية

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال جاريث ساوثجيت مدرب المنتخب الإنجليزي إن لاعبيه ليسوا هم من يواجهن الهتافات العنصرية بالهروب منها.

وكانت ظاهرة العنصرية قد عادت بقوة للملاعب الأوروبية خلال هذا الموسم على مستوى مباريات الأندية وكذلك المنتخبات.

وعانى لاعبو منتخب إنجلترا من الهتافات العنصرية في مباراتهم أمام الجبل الأسود مارس الماضي ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٧ مايو ٢٠١٩

وحول ذلك، قال جاريث ساوثجيت إن الهروب ليس حلًا لمواجهة هذا النوع من العنصرية في ملاعب كرة القدم، حيث أن إسكات تلك الفئة لا يعتمد على وضعهم في موقف قوة.

وأضاف: "بالنسبة لنا نستطيع الوقوف في وجه هؤلاء ولعب كرة القدم بالشكل المثالي وكأن شيئًا لم يكن، كما فعلنا في مواجهة الجبل الأسود على سبيل المثال"

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يذكر أن رحيم ستيرلينج يعد أحد أبرز من تعرضوا للإهانات العنصرية بالنسبة للاعبي منتخب إنجلترا، وهو أبرز من رد عليها كذلك.