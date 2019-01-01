ساوثجيت: عقلية ستيرلينج هي سر تألقه

ساوثجيت يشيد بأداء وعقلية نجم مانشستر سيتي رحيم ستيرلينج

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أشاد جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي بما يقدمه نجم مانشستر سيتي رحيم ستيرلينج في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن عقليته هي السبب في هذا التطور.

وكان ستيرلينج قد قدم انطلاقة موسم رائعة مع مانشستر سيتي، وكذلك أداء مميزًا خلال التوقف الدولي الحالي مع المنتخب الإنجليزي في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020.

وحول ذلك، قال جاريث ساوثجيت إن ما يقدمه رحيم ستيرلينج في الوقت الحالي يرجع إلى عقليته التي باتت تعرف كيف تتعامل مع كل شيء بالشكل المثالي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 11, 2019

وأضاف: "لقد نجح في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التدرب تحت يد بيب جوارديولا، والمشاركة في المنافسات المحلية والأوروبية مع مانشستر سيتي"

وتابع: "لقد تعامل مع قضايا العنصرية والسباب الجماهيري بالشكل المناسب حتى نجح في أن يولد طاقة إضافية من أشياء كان من المفترض أن تمثل له عقبات في طريقه"

ستيرلينج: أسعى للسير على خطى ميسي ورونالدو

يذكر أن رحيم ستيرلينج قد تطور بشكل كبير وتغيرت المعاملة الإعلامية والجماهيرية له منذ تولي بيب جوارديولا قيادة مانشستر سيتي في صيف العام 2016 خلفًا لمانويل بيليجريني.