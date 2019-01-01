ساوثجيت: سترلينج يملك سمات القائد

المدرب جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي يشيد برحيم سترلينج وقدراته القيادية الكبيرة التي بدأ في إظهارها مؤخرًا رفقة الأسود الثلاثة.

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أشاد المدرب جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي بلاعبه رحيم سترلينج نجم هجوم مانشستر سيتي وبما يظهره من شخصية قيادية في الأسابيع الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ساوثجيت وأكد خلالها أن اللاعب أصبح ضمن حساباته ليرتدي شارة قيادة المنتخب الإنجليزي في المستقبل.

وقال ساوثجيت: “لدينا في المنتخب الإنجليزي ثلاثة أو أربعة قادة في الفريق، ورحيم سترلينج مؤخرًا يطور المهارات المطلوبة ليكون من ضمن هؤلاء النجوم".

سانشو: سترلينج معلم للشباب في منتخب إنجلتراhttps://t.co/BoKYncb6cF — Nabd - Goal AR (@ar_nabd) ٢٤ مارس ٢٠١٩

وأضاف: "هو لديه الإمكانيات بالفعل، لكن من الصعب الحديث عن قائد آخر محتمل في ظل وجود هاري كين، لكن سترلينج أظهر سمات شخصية رائعة".

وأكمل: "لقد قررت أن أرقيه ليكون بين مجموعة القادة في الفترة الأخيرة بين نوفمبر ومارس، ولاحظت تطور كبير في نضوجه وتأثيره على من حوله، فهو يتحدث للشباب ويجعلهم يشعرون بالراحة".

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جدير بالذكر أن سترلينج كان قد سجل هاتريك في فوز منتخب بلاده على التشيك هذا الأسبوع في افتتاح مباريات الفريق بتصفيات أمم أوروبا.