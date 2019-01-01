ساوثجيت: أتبع أسلوب فيرجسون في التعامل مع سانشو وأودوي

تألق كبير لنجوم إنجلترا الشباب

فيسبوك تويتر هيثم محمد

ذكر جاريث ساوثجيت، مدرب إنجلترا، أنه يحذو حذو أسطورة التدريب أليكس فيرجسون في التعامل مع نجومه الشباب جادون سانشو وهودسون أودي.

وأعطى ساوثجيت الفرصة للثنائي سانشو وأودوي في الانتصار العريض على التشيك بخماسية نظيفة مساء الجمعة في تصفيات أمم أوروبا.

وقال ساوثجيت مع "بي بي سي": "دائماً أتذكر كيف تعامل فيرجسون مع جيجز، بسبب ما قام معه نجح الويلزي، عرف كيف يقدمه للإعلام والعالم".

وأضاف: "يجب أن يكون هناك توازناً في علاقته مع الحياة ويستمتع بها، لا أتعامل معهم بشكل يومي ولكن يجب أن أساعدهم في التوصل للأفضل".

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(📸: @Arsenal ) pic.twitter.com/zrJW8zb2bW — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 24, 2019

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وأكمل ساوثجيت: "نملك تنافس كبير على المراكز بالوقت الراهن ولكن لاعبو الهجوم ينضجون سريعاً، وسانشو وأودوي حلول مميزة".

وتحدث المدرب عن عدم استدعاء جاك جريليش رغم تألقه مع أستون فيلا: "يحتاج للعب في مستوى أعلى، البريميرليج مستوى آخر، أنظر لهودسون، يلعب هناك وبالدوري الأوروبي".

وتلعب إنجلترا مساء الإثنين أمام المنتخب الصربي في ثاني لقاءات الفريق بتصفيات أمم أوروبا.