ساوثامبتون يحرز أسرع هدف في تاريخ البريميرليج

شين لونج يحرز أسرع هدف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز

فيسبوك تويتر محمد عماد

تمكن المهاجم الدولي الأيرلندي شين لونج لاعب فريق ساوثامبتون من دخول تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، وذلك بتسجيله أسرع هدف في تاريخ البطولة.

وجاء هدف لونج بعد بداية المباراة بسبع ثوانِ فقط في شباك المضيف واتفورد في مباراة مؤجلة من الأسبوع الثاني والثلاثين من البريميرليج.

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ويعاني نادي ساوثامبتون من صراع الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يضمن له الفوز اليوم بقاءه في المسابقة واقتراب فريق كارديف سيتي من الهبوط.

ويلعب لونج البالغ من العُمر 32 عامًا لصالح ساوثامبتون منذ عام 2014، قادمًا من فريق هال سيتي.

اللاعب الأيرلندي كان قد سبق له أيضًا ارتداء قميصي وست بروميتش ألبيون وريدينج في إنجلترا.

يذكر أن ساوثامبتون يحمل أيضًا رقم أسرع هاتريك في تاريخ البريميرليج، والذي أحرزه النجم السنغالي ساديو ماني عام 2015 أمام أستون فيلا.