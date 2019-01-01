"ساهم بدفتر" مقترح محسن صالح لحل مشكلة أسعار تذاكر كأس أفريقيا

جمع تبرعات من أجل إنجاح البطولة!

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

طرح محسن صالح؛ المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، مقترحًا جديدًا، لحل أزمة ارتفاع أسعار تذاكر مباريات كأس أمم أفريقيا مصر 2019، مطالبًا بجمع تبرعات من الفئات المقتدرة.

اللجنة المنظمة للبطولة أعلنت بالأمس أسعار التذاكر، والتي قوبلت باستياء كبير من قبل الجمهور المصري، الذي أكد أنها لا تناسب سوى فئات معينة. (طالع الأسعار)

صالح نشر اقتراحه، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث كتب: "(ساهم بدفتر).. تبرعوا لجماهير الكرة المصرية لمشاهدة وإنجاح البطولة الأفريقية.. هذه دعوة صادقة وليست هزلية.. وكما نجحنا في حل كثير من مشاكلنا المجتمعية بتبرعات رجال الأعمال والطبقة المخملية وفاعلي الخير والبسطاء والفئة غير الغنية، نستطيع ملئ الاستادات بجمهور أحواله المادية عادية".

ردود أفعال الجماهير - أسعار تذاكر أمم إفريقيا "مش في مستوى المواطن المصري"

وأضاف: "بعد انتهاء البطولة يتم حساب المكسب، وأكيد مليون في المئة مفيش خسارة.. واسألوا بلاتر وحياتو ومافيا الرشاوى كيف يختاروا البلد المنظم وبمهارة.. يتم إعادة فلوس المتبرعين وحفل تكريم يفوق القرعة في سقارة، ونظهر للعالم روعة التنظيم والتشجيع ومصر أم الحضارة.. وافتح يا علي باب المغارة!".

ًوبعد انتهاء البطولة يتم حساب المكسب واكيد مليون في الميه مفيش خساره.. واسألوا بلاتر وحياتو ومافيا الرشاوي كيف يختاروا البلد المنظم وبمهارة..يتم اعادة فلوس المتبرعين وحفل تكريم يفوق القرعه في سقارة..ونظهر للعالم روعة التنظيم والتشجيع ومصر أم الحضارة.. وافتح يا علي بابا المغارة..! — Mohsen Saleh (@MohsenSaleh) April 30, 2019

يذكر أن البطولة من المقرر أن تقام في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، على أن تُفتتح بمواجهة مصر أمام زيمبابوي.