ساها: مانشستر يونايتد لن يعود لأيام فيرجسون أبدًا

لويس ساها نجم مانشستر يونايتد السابق يؤكد أن سولشار قادر على إعادة مانشستر يونايتد فريقًا قويًا من جديد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد النجم لويس ساها أسطورة مانشستر يونايتد أن المدرب الحالي للفريق ولاعبه السابق أولي جونر سولشار قادر على إعادة النادي مصدر تهديد في إنجلترا من جديد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ساها وأكد خلالها أيضًا رغم إيمانه بقدرات سولشار على استحالة عودة النادي لأيام أليكس فيرجسون.

📆نهائي 2009

في بداية عهد ميسي اقتنص برشلونة اللقب الثالث له على حساب مانشستر يونايتد في الملعب الأوليمبي بروما 🔵🔴🏆

افتتح إيتو التسجيل في الدقيقة الـ10 قبل أن يؤكد ميسي الفوز في الدقيقة 70 ليعلن بداية عهد جديد في كرة القدم 🐐 pic.twitter.com/W8DFAY72v5 — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣١ مايو ٢٠١٩

وقال ساها: "أنا مؤمن بشكل كبير أن الفريق يستطيع أن يعود بشكل أفضل مما هو عليه الآن، لكن علينا أن نفهم أمرًا هامًا للغاية حول كرة القدم، يمكنك أن تنسخ منها لكنك لا يمكن أن تكررها أبدًا".

وأضاف: "مانشستر يونايتد لديه دعمًا جماهيريًا كبيرًا للغاية، وستظل جماهيره تدعمه في أي وقت هكذا تسير الأمور هنا".

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وأكمل: "السنوات الأخيرة كانت مؤلمة، لكنني متأكد من قدرة أولي سولشار والجميع في النادي على قلب الأمور في الفترة المقبلة".

جدير بالذكر أن ساها صاحب الـ 40 عامًا كان قد أمضى مسيرته الاحترافية في مانشستر يونايتد كاملة تحت قيادة أليكس فيرجسون.