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ساها: مانشستر يونايتد لن يعود لأيام فيرجسون أبدًا

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Getty/Goal
لويس ساها نجم مانشستر يونايتد السابق يؤكد أن سولشار قادر على إعادة مانشستر يونايتد فريقًا قويًا من جديد.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد النجم لويس ساها أسطورة مانشستر يونايتد أن المدرب الحالي للفريق ولاعبه السابق أولي جونر سولشار قادر على إعادة النادي مصدر تهديد في إنجلترا من جديد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ساها وأكد خلالها أيضًا رغم إيمانه بقدرات سولشار على استحالة عودة النادي لأيام أليكس فيرجسون.

وقال ساها: "أنا مؤمن بشكل كبير أن الفريق يستطيع أن يعود بشكل أفضل مما هو عليه الآن، لكن علينا أن نفهم أمرًا هامًا للغاية حول كرة القدم، يمكنك أن تنسخ منها لكنك لا يمكن أن تكررها أبدًا".

وأضاف: "مانشستر يونايتد لديه دعمًا جماهيريًا كبيرًا للغاية، وستظل جماهيره تدعمه في أي وقت هكذا تسير الأمور هنا".

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وأكمل: "السنوات الأخيرة كانت مؤلمة، لكنني متأكد من قدرة أولي سولشار والجميع في النادي على قلب الأمور في الفترة المقبلة".

جدير بالذكر أن ساها صاحب الـ 40 عامًا كان قد أمضى مسيرته الاحترافية في مانشستر يونايتد كاملة تحت قيادة أليكس فيرجسون.

 

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