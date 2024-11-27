"نريد مواجهة جوارديولا".. "أسوأ فريق في العالم" يسخر من مانشستر سيتي!

ماذا حدث؟

سخر منتخب سان مارينو المغمور من فريق مانشستر سيتي، الذي يمر بسلسلة من النتائج السلبية في حقبة المدرب بيب جوارديولا، والتي بدأت في 2016.

وفشل مانشستر سيتي في تحقيق أي انتصار خلال 6 مباريات على التوالي، وذلك منذ الفوز على ساوثامبتون بهدف نظيف يوم 26 أكتوبر الماضي، حيث خسر 5 مباريات، قبل أن يتعادل مع فينورد (3-3) أمس الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، علمًا بأنه كان متقدمًا بثلاثية نظيفة.

وأطلق الحساب الرسمي لمنتخب سان مارينو على منصة إكس عدة تغريدات ساخرة من مانشستر سيتي، أثارت تفاعلًا كبيرًا من عشاق كرة القدم على مستوى العالم.

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وقارن الحساب الرسمي بين نتائج الفريقين بصورة تبرز تحقيق سان مارينو انتصارًا واحدًا في نوفمبر، بينما فشل فريق بيب جوارديولا في بلوغ أي فوز.

وأضاف في تغريدة ثانية: "نريد مواجهة مانشستر سيتي من أجل تحقيق الفوز الرابع (في تاريخنا)".

يشار إلى أن منتخب سان مارينو لم يسبق له أن حقق سوى 3 انتصارات في تاريخه بكرة القدم، أولها كان وديًا قبل نحو 20 عامًا، بينما جاء الانتصاران الثاني والثالث هذا العام أمام منتخب ليختنشتاين (ذهابا وإيابًا) في دوري الأمم الأوروبية، لذا يمنحه البعض لقب "أسوأ منتخب في العالم"، حيث لم يحقق الفوز في 141 مباراة تنافسية سابقة (قبل 2024).