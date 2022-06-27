ساني وهيرنانديز ودافيز لن يساعدوه .. ماني يختار رقمًا جديدًا في بايرن ميونخ

البداية لماني في بايرن ميونخ ليست سهلة!

كشف نادي بايرن ميونخ عن الرقم الذي اختاره النجم السنغالي ساديو ماني الذي انضم لصفوفهم قادمًا من ليفربول قبل أيام قليلة.

جاء هذا في صورة نشرها النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر"، وكشف من خلالها عن الرقم الذي اختاره ماني لنفسه للمرة الأولى في مسيرته الكروية.

ما هو الرقم الذي قرر ماني أن يرتديه مع بايرن ميونخ؟

النجم السنغالي قرر أن يرتدي القميص رقم 17 وهو الرقم الذي يرتديه للمرة الأولى في مسيرته الكروية مع الأندية على الأقل.

اللاعب السنغالي لم يكن يستطيع أن يرتدي القميص رقم 10 الذي ارتداه في ليفربول ولا حتى رقم 19 الذي كان يرتديه قبل رحيل فيليبي كوتينيو.

لماذا لم يرتد ماني القميص رقم 10؟!

القميص رقم 10 في صفوف بايرن ميونخ محجوز للنجم الألماني ليروي ساني الذي انضم لصفوف الفريق قادمًا من مانشستر سيتي ويلعب في نفس مركز ماني السابق في الجناح الأيمن.

كذلك لم يستطع الحصول على القميص رقم 19 الذي يرتديه ألفونسو دافيز ولا القميص رقم 21 الذي ارتداه مع ريدبول سالزبورج بسبب ارتداء لوكاس هيرنانديز له.

جدير بالذكر أن ماني ارتدى عدة أرقام خلال مسيرته الكروية كان من بينها الأرقام السابقة بالإضافة إلى القميصين رقم 33 و40 اللذان كانا متاحين في بايرن ميونخ، لكنه اختار القميص رقم 17 لسبب لم يفصح عنه بعد.