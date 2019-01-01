ساني وجنابري يزفان خبرًا سارًا لألمانيا قبل مواجهة هولندا

ساني وجنابري جاهزان لمواجهة هولندا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تلقى المنتخب الألماني أخبارًا سارة بجاهزية نجميه لوروا ساني وسيرج جنابري للمشاركة في المواجهة المقبلة أمام الطواحين الهولندية.

ويحل المنتخب الألماني ضيفًا على نظيره الهولندي غدًا الأحد ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية والتي ستقام العام المقبل.

وكانت الأخبار حتى يوم أمس تشير إلى احتمالية ابتعاد ساني و جنابري عن التكشيلة التي ستواجه هولندا بسبب الإصابة التي لحقت بهما.

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(📸: @acmilan) pic.twitter.com/jxKE3hXnG2

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٣ مارس ٢٠١٩

ولكن عقب استبعادهما من مواجهة صربيا الودية، اكتملت جاهزية جنابري وساني للمشاركة مع منتخب الماكينات الألمانية في مواجهته الأولى في تصفيات اليورو.

وكان المدرب يواخيم لوف قد استبعد نهائيًا الثلاثي البافاري توماس مولر وماتس هوميلز و جيروم بواتينج في إطار حملة الإحلال والتجديد التي يقوم بها.

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يذكر أن المشاركة الأخيرة لألمانيا في كأس الأمم الأوروبية في فرنسا 2016 انتهت بخروج الماكينات من الدور نصف النهائي على يد البلد المضيف.