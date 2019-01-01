ساني: الاستبعاد من كأس العالم حفزني لتقديم الأفضل

تعرف على تصريحات ساني بشأن عدم انضمامه لكأس العالم مع ألمانيا رغم تقديمه مستوى رائع مع مانشستر سيتي

أكد ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي، أنّ استبعاده من قائمة منتخب ألمانيا في نهائيات كأس العالم بروسيا الصيف الماضي كان أفضل محفزًا له للتطور.

ساني حصل على جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي ومع ذلك لم ينضم لكتيبة يواكيم لوف.

وقال لاعب مانشستر سيتي في تصريحات لشبكة BT البريطانية: "بالطبع لم يكن الأمر سهلًا بالنسبة لي ولكن كان يجب عليّ المضي قدمًا وتحسين الأمر".

وتابع: "أعتقد أنني لو فكرت في الأمر بعصبية وأردت أن أبحث عن أعذار لغيابي عن المونديال فلن يكون هذا حلًا للعودة".

ساني أوضح أنّه حاول الاستفادة من الأمر بشكل إيجابي لكي يثبت إمكانياته للمدرب ويعود للمشاركة في البطولات الكبرى مثل أمم أوروبا أو كأس العالم المقبلة في قطر.

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وحول مستواه الحالي في صفوف السيتزنز، أشار صاحب الـ 23 عامًا أنّ الفريق يتدرب كثيرًا وبالأخص فيما يتعلق بالجوانب الفنية وأن المدرب بيب جوارديولا يطلب دائمًا الابتكار وألا يكون كل لاعب متوقعًا.

واختتم: "نحاول التحسن باستمرار وتغيير طريقة اللعب حتى لا نصبح لقمة سائغة لدفاعات المنافسين".

مانشستر سيتي على بعد 5 نقاط من المتصدر ليفربول وذلك بعد مرور 23 جولة في الدوري الإنجليزي.