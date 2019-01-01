ساني آخر ضحايا أسبوع التوقف الدولي

اللاعب الألماني ليروي ساني يتلقى إصابة جديدة بسبب مباراة ودية

فيسبوك تويتر محمد عماد

عكرت إصابة اللاعب الألماني ليروي ساني أجواء المباراة الودية التي أقيمت على ملعب فوكس فاجن أرينا بين الماكينات ومنتخب صربيا، والتي أقيمت في إطار استعداد المنتخبين لخوض التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا "يورو 2020".

المباراة التي انتهت بالتعادل بين المنتخبين بهدف لكل طرف، كانت قد شهدت إصابة ساني في دقائق المباراة الأخيرة، وذلك بعد تدخل عنيف من اللاعب الصربي ميلان بافكوف في الدقيقة 93.

سانشو المتوج بجائزة "الجيل القادم" يحلم بالفوز بالكرة الذهبية

بافكوف الذي كان يخوض مباراته الدولية الأولى تلقى البطاقة الحمراء بعد طرد بافكوف، حيث لم يستطع اللاعب استكمال بقية دقائق المباراة.

ومن المقرر أن يخضع ساني للفحوصات الطبية لتحديد مدى خطورة الإصابة خلال الأيام المقبلة، وقدرته على بدء مشوار التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

يذكر أن المنتخب الألماني سيقابل المنتخب الهولندي يوم الأحد المقبل في بداية مشوار التصفيات.