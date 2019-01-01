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دوري أبطال أوروبا

سانيه يعلق على أصعب دقائق مواجهة شالكه بدوري الأبطال

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الألماني سجل ذهاباً وإياباً في شباك فريقه السابق
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أبدى الألماني ليروي سانيه، سعادته بالفوز الساحق الذي حققه مانشستر سيتي على حساب شالكه في إياب ثمن نهائي دور أبطال أوروبا.

وحقق بطل الدوري الإنجليزي الفوز بسباعية دون رد، بعد الفوز في ألمانيا بنتيجة 3-2.

سانيه تحدث عقب اللقاء: "لقد كان لقاء جيد بالنسبة لنا، كنا نعرف أنها ستكون مواجهة صعبة، لكن قدمنا أداء جيد وسعداء".

وتابع: "لقد ظلوا متكتلين في البداية، وكنا نعرف ماذا نفعل من أجل إيجاد المساحات، أنه فوز جيد".

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بينما تحدث الإنجليزي الشاب فيل فودين الذي سجل هدفًا عقب نزوله: "كل مباراة أشارك بها أحاول الاستمتاع بكرة القدم، أُركز وأتطور واستمتع بتسجيل الأهداف".

وأردف: "اتعلم من غرفة الملابس، ومن دكة البدلاء وعندما أشارك، اتعلم كل يوم، وأواصل التطور، لدينا لاعبين كبار وأنه لشرف التواجد هنا".

الجدير بالذكر أن سيتي أنضم لمانشستر يونايتد وتوتنهام إلى ربع النهائي في انتظار نتيجة لقاء ليفربول أمام بايرن ميونيخ.

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