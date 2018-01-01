سانيه: غيابي عن كأس العالم أصابني بالغيرة وحفزني

مستوى مميز مؤخراً من الألماني

فيسبوك تويتر هيثم محمد

ذكر ليروي سانيه، نجم مانشستر سيتي، أن استبعاده من تشكيلة ألمانيا في كأس العالم الأخيرة أصابه بالغيرة وحفزه على العمل لتحسين مستواه.

وعاد سانيه لتشكيلة ألمانيا في دوري الأمم الأخيرة وأصبح من أبرز نجوم الفريق، كما أنه عاد أساسياً مع سيتي بعد بداية على مقاعد الاحتياط للموسم.

وقال سانيه مع "سكاي": "كأس العالم حفزني وقررت إن يجب أن أتواجد في البطولة الكبرى المقبلة، هذا هو حلمي". اختيارات المحررين قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة، الفرق المتأهلة، النظام وترتيب المجموعات

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وأضاف: "مشاهدة زملائي وأصدقائي يلعبون أصابني بالغيرة، ولكني كنت سعيداً لهم، الآن تناسيت الأمر ولا أفكر فيه".

وواصل الجناح الشاب: "في بداية الموسم لم ألعب كثيراً، ولكن هذا طبيعي في فريق كبير ووجود لاعبين كُثر كبار، ولكني كنت سعيداً بالأمر".

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وأردف: "جلوسي احتياطياً حفزني للعمل أكثر وإثبات أحقيتي باللعب على حساب الآخرين، وهذا يحفز الجميع ويفيد الفريق".

وعلق سانيه على الخسارة من تشيلسي الجولة الماضية: "أمر يضايقني أن تخسر لقاء كبير، خصوصاً وأننا سيطرنا في بداية المباراة".

وأكمل: "يمكن اعتبار تلك المباراة رسالة تحذير لنا للاستفاقة، لكن مازلنا جوعى للانتصارات، والأمور لا تزال مبكرة".

وختم: "في بعض الأحيان نرتكب بعض الأخطاء البسيطة مثل التمرير ونفقد تركيزنا وهذا يكلفنا ويخلق صعوبات، نحتاج للتركيز أكثر واستغلال الفرص، ولكن في المجمل الفريق تحسن عن العام الماضي".

ويستضيف مانشستر سيتي مساء اليوم، السبت، إيفرتون في افتتاح الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.